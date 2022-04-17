Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.225
0.42%
BTXN Coin
31.32
-0.03%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Mülk sahibinden habersiz oda kiralamanın cezası

    Fazla gelir elde etmek adına kirada oturduğu evin odalarını bir başkasına kiralayan kişilerin hangi kanunu çiğnediği ve nasıl cezalandırılacağını hakkında uzman yorum aldık.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mülk sahibinden habersiz oda kiralamanın cezası

    Gayrimenkul fiyatlarında bir süredir ciddi bir fiyat artışı yaşanıyor. Fiyat artışından sonra daha önce hiç karşılaşmadığımız uygulamaları görmeye başladık.

    Kiracılar ve ev sahiplerinin daha fazla kar edebilmek için başvurduğu bu uygulama, apartman giderlerinde ve gürültü yapılması gibi zorlukları da karşımıza çıkarttı. Peki bu durumlarda neler yapılabilir?

    Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni uygulamaların cezai yaptırımlarını Avukat Burak Önder takipçilerimiz için değerlendirdi.

    Kiracı olarak oturulan evin odalarının bir başkasına kiralanması durumunda nasıl bir ceza uygulanır sorusunu cevaplayan Burak Önder, 2013 yılında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle, bir yerin günübirlik kiralanabilmesi için idari amirlerden izin alınması gerektiğini kaydetti.

    Durum Cumhurbaşkanlığı, zabıta veya polise bildirilmeli

    Bu kapsamda kiralancak yerlerin uygun hale getirilip kayıt dışılığın engellenmesinin amaçlandığını kaydeden Önder, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin Cumhurbaşkanlığına, zabıta veya polise başvurmaları gerektiğini söyledi.

    Bu durumu işleyen kiracının ise Kabahatler Kanunu'nca ihlal durumuna göre para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

    İşte uygulamanın detayları...

    Mülk sahibinden habersiz oda kiralamanın cezası VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı
    Politika

    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da çarşafla lüks daireleri soyanlar yakalandı

    Görüş Bildir