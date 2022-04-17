Fazla gelir elde etmek adına kirada oturduğu evin odalarını bir başkasına kiralayan kişilerin hangi kanunu çiğnediği ve nasıl cezalandırılacağını hakkında uzman yorum aldık.

Gayrimenkul fiyatlarında bir süredir ciddi bir fiyat artışı yaşanıyor. Fiyat artışından sonra daha önce hiç karşılaşmadığımız uygulamaları görmeye başladık.

Kiracılar ve ev sahiplerinin daha fazla kar edebilmek için başvurduğu bu uygulama, apartman giderlerinde ve gürültü yapılması gibi zorlukları da karşımıza çıkarttı. Peki bu durumlarda neler yapılabilir?

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni uygulamaların cezai yaptırımlarını Avukat Burak Önder takipçilerimiz için değerlendirdi.

Kiracı olarak oturulan evin odalarının bir başkasına kiralanması durumunda nasıl bir ceza uygulanır sorusunu cevaplayan Burak Önder, 2013 yılında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle, bir yerin günübirlik kiralanabilmesi için idari amirlerden izin alınması gerektiğini kaydetti.

Durum Cumhurbaşkanlığı, zabıta veya polise bildirilmeli

Bu kapsamda kiralancak yerlerin uygun hale getirilip kayıt dışılığın engellenmesinin amaçlandığını kaydeden Önder, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin Cumhurbaşkanlığına, zabıta veya polise başvurmaları gerektiğini söyledi.

Bu durumu işleyen kiracının ise Kabahatler Kanunu'nca ihlal durumuna göre para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İşte uygulamanın detayları...

Mülk sahibinden habersiz oda kiralamanın cezası VİDEO