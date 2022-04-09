Murat Kurum: 350 bin kentsel dönüşüm projesi devam ediyor

Temel Atma Töreni'nde konuşma yapan Bakan Kurum, şu ana kadar kentsel dönüşmle 12 milyon vatandaşı güvence altına alındığını, 350 bin kentsel dönüşüm projesinin ise sürdüğünü aktardı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde Büyük Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüştürüldüğünü aktaran Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli gündem yoktur"

“Bugün 955 konutluk Kartal Büyük Dönüşümü'nün önemli bir parçası olan en son konutlarımızın temellerini atıyoruz. İstanbulumuzda 43 millet bahçesiyle şehrimizdeki yeşil alan miktarını artırıyoruz. İstanbulumuz bir deprem şehri, deprem bekleyen bir şehir. Şunun altını önemle çiziyorum, depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir gündem yoktur. Ne yazık ki ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Son 100 yılda 80 bin kardeşimizi depremler nedeniyle kaybettik.





"12 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini, hayatını güvence altına aldık"

Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesi bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunu en çok da Sayın Cumhurbaşkanımız biliyor, siyasi olarak da zarar görmeyi de göze alarak bedeli ne olursa olsun diyerek 2012 yılında, Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğiyle bu projeyi başlattılar. Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Tam 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemiz olanca hızıyla devam ediyor" dedi.

"140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz"

Bakan Kurum, “Gönülden söylüyorum; yastığa başımızı koyduğumuzda, sabah gözümüzü açtığımızda aklımızda hep kentsel dönüşüm var. Hayalimiz, duamız, hedefimiz; inşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamızı bırakmamaktır. İstanbul'da sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz.





"Kartal'daki taş ocağının yerine 313 metrekare millet bahçesi yapımına başlıyoruz"

Bir Ramazan müjdesi daha vermek istiyorum. Biliyorsunuz, Kartal'da hemen E-5'in kıyısında on yıllardır işletilen, bir süredir nasıl bir projeye konu olacağı merak edilen taş ocağımızı biliyorsunuz. Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçemizin yapımına başlıyoruz. İnşallah 2023 yılında, sizlere, Kartal'a, İstanbulumuza armağan ediyoruz. İnşallah, 2022'yi İstanbul için bir şehircilik yılı yapacağız. Medeniyetlere yol gösteren, insanlık âleminin göz bebeği İstanbul'u; yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için hep birlikte, var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm, terörle mücadele gibidir"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise “İstanbul depremi ile ilgili en büyüğünü almayla ilgili kim yetkili? Hanelerin sahibi olan kıymetli hemşerilerimiz yani siz. Bakanımızın sözü ne? 'Bizim için kentsel dönüşüm, terörle mücadele gibidir' diyor daha ne söylesin" dedi.

Konuşmaların ardından temel atma butonuna basılarak, 955 konutluk proje için, 14 ayrı noktada temel atıldı.