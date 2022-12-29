Murat Kurum: Ankara'da 18 bin 139 konut inşa edeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Diriliş Mahallesi İlk Kura Çekimlerinde yaptığı konuşmada, Ankara’ya toplamda 18 bin 139 konut inşa edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.

Başvurular sonrasında sıra kura işlemlerine geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şehit Hamza Sülen Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ve Mamak Diriliş Mahallesi İlk Kura Çekim Törenine katıldı.

Yeni yıl hazırlıkları tamamlandı

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada yeni yıla vatandaşlara hizmet ederek girdiklerini belirtti.

Kurum, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Başkente yakışır eserler yaptıklarını dile getirdi.

"39 bin konutun dönüşümünü bitirdik"

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, başta Ankara’da olmak üzere, vatandaşlara en güzel yuvaları yapmaya, insanların içerisinde huzur içerisinden yaşayacakları yaşam alanlarını inşa etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Biz 20 yıldır ‘Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar’ dedik. Başta Mamak olmak üzere Ankara’mızın tüm ilçelerinde 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. On binlerce Ankaralının güvenli ve sağlıklı yuvalarda yaşamasını sağladık. Bugün tüm ilçelerimizde toplam 5 bin yuvamızın dönüşümüne süratle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik

Ankara genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve başlanacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, tarihi yapılara uygun yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, "Başkentimizde bir yandan Nallıhan, Güdül, Beypazarı, Kızılcahamam’ın cadde ve sokaklarını, kent merkezlerini, tarihi yapılarını; aslına uygun şekilde ihya ederek hemşerilerimize armağan ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’ni yenileyerek Türkiye 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik.” açıklamasında bulundu.

"Toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz"

Bakan Kurum vatandaşlara verdikleri konut sözlerini yerine getirdiklerini ve yeni konutlar yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projemiz kapsamında; Mamak’ımıza 3 bin 645, Ankara’mıza toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz. 100 bin konut yapılacak imarlı arsamızı da Ankara’da ilk kez ev sahibi olacak hemşerilerimizin, sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

"Millet bahçemiz tam 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak"

Türkiye genelinde toplam 468 millet bahçesi yapılacağını ve bunların 164’ünün tamamlandığını dile getiren Bakan Kurum, "Bugün de Mamak’ımızda şehit öğretmenimizin hatırasını yaşatacak Hamza Sülün Millet Bahçemizde ilk fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. TOKİ Başkanlığımızca Mamaklı vatandaşlarımız ve yavrularımız için hayata geçirdiğimiz en nadide, en gözde eserlerimizden biri olacak bu millet bahçemiz, tam 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak. Bahçemizde, yeşilin içerisinde; çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi, kadın kooperatifi, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark ile mescit yer alacak." ifadelerini kullandı.

"Kültürel olarak korunmuş Ankara hayalimiz var"

Bakan Murat Kurum, dört bir yanı millet bahçeleriyle donatılmış, her noktasında temiz enerjiyi kullanan, atığını dönüştüren, kendi enerjisini üreten, istihdama, ekonomiye katkı sağlayan, depreme karşı dayanıklı, kültürel dokusu korunmuş, yatay mimariye sahip bir Ankara hayali olduklarını da sözlerine ekledi.

"Ankara’nın geleceği heba olmaktadır"

Ankara’nın tarihi birikimine sahip çıkılmadığını belirterek muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Kurum, “Geçen yıllara rağmen taş üstüne taş konulmamaktadır! 4 sene içerisinde maalesef bizim bıraktığımız Ankara’nın geleceği, çalışır vaziyette teslim aldıkları kurumları bile çalıştıramayanların ellerinde heba olmaktadır! Başkentimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırda kazandığı her şey, siyasi ikbal kavgalarının gölgesinde birer birer harcanmaktadır!” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Vizyonu vardır"

Bakan Kurum, muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürerek "Biz Ankara’mızı bugüne kadar kaderine terk etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz! Çünkü bizim gündemimizde şahıslar yoktur, ben yoktur! İkbal kaygısı, gelecek kavgası yoktur! Her zaman milletimiz için, Ankara’mız için, 81 ilimiz için eser vardır, hizmet vardır, yatırım vardır, proje vardır, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Vizyonu vardır! Bizim geniş gönüllü milletimize dar görüşleriyle istikamet çizmeye çalışanlar bilmelidir ki biz dünyaya Ankara’dan bakan engin yürekli güzel milletimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya Neşet Ertaş’ın ifadesiyle aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Fidanlar toprakla buluştu

İHA'nın haberine göre, konuşmasının ardından Mamak Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kuraların çekimini başlatan Bakan Kurum, ardından Şehit Hamza Halit Sülün'ün adının yaşatılacağı millet bahçesinde ilk fidanları toprakla buluşturdu.