Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ sosyal konut projesi için ilk temellerin yarın atılacağını duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk adım atılıyor.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlayan projedeki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri ise yarın törenle atılacak.

17 ille canlı bağlantı kurulacak

Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşecek olan törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ille canlı bağlantı kurarak konutların temelini atacak.





7,5 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7,5 milyonu aşkın kişinin başvurduğu belirtildi.

Öte yandan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı.

Murat Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın büyük gün VİDEO



"40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın büyük gün."