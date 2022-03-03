İzmit'te kentsel dönüşüm projesinde 494 binanın yıkımında sona gelindi

İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların bir an önce yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Çarpık kentleşmenin sık yaşandığı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında birçok bina yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililer, çalışmaların hızlanmasıyla yeni konutları hak sahiplerine bir an önce teslim etmek istiyor.

2019 YILINDA BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Vatandaş memnuniyetinin ön planda olduğu projede sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor.

2015 yılında belediye tarafından başlatılan proje, 2019 yılında bakanlığa devredildi.

6 BİNADAN 2'Sİ MURAT KURUM TARAFINDAN YIKILACAK

Mahallede dönüşüm yapılacak olan 126 dönüm arazide yer alan 494 binadan sadece 6’sı yıkılmadı. Kalan 6 binanın iki tanesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılacağı törene bırakılacağı ve bu törende yıkılması bekleniyor.

TÖREN YAPILACAK

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle törenin ne zaman yapılacağı henüz bir netlik kazanmazken Bakan Kurum’un katılım sağlamaması halinde son bina yine yapılacak bir törenle yıkılacak.