Sosyal konut projesi kapsamında arsalara 10 Ekim'de başvurular başladı. Yoğun ilgi gören projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut arsası için örnek ödeme planını açıkladı.

TOKİ İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesine başvurular sürüyor.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen ve kira öder gibi konut sahibi olma hakkı sunan sosyal konut projesinin ikinci etabını oluşturan arsa satışları da yoğun ilgi görüyor.

10 Ekim'de başlayan başvurular için son gün 7 Kasım olarak belirlendi.

Bakan Murat Kurum merak edilenleri yanıtladı

1 milyon arsa 10 bin iş yeri ile ilgili vatandaşlar merak edilen soruları internet üzerinden araştırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak merak edilenleri cevaplandırdı.

Murat Kurum konut arsası için örnek ödeme planını paylaştı ViDEO

Konut sahipleri istedikleri gibi inşa edebilecek

Tapuların aralık ayında teslim edileceğini de belirten Kurum, altyapısı tamamlanmış arsalarda konut sahiplerinin imar planları çerçevesinde inşalarını gerçekleştirebileceklerini de açıkladı.

"Müstakil parseller 350-500 metrekare aralığında"

Öte yandan konut arsasında müstakil parsellerin 350-500 metrekare aralığında olacağını belirten Bakan Kurum, örnek bir ödeme planıyla şu bilgileri aktardı:

"Ankara Gölbaşı'nda müstakil parseller 350 ile 500 metrekare arasında. 280 bin lira olan arsaya, 2 bin 334 TL'den başlayan 10 yıl vadede faizsiz bir şekilde vatandaşımız bunu ödeyebilecek. Müşterek duruma bakıldığında da 157 bin liralık arsa, bin 312 liralık taksitle ödenebilecek." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Murat Kurum'un açıkladığı konut arsasına ilişkin örnek ödeme planları...

2+1 Brüt 75 metrekare

2+1 Brüt 85 metrekare

3+1 Brüt 105 metrekare

Ankara örnek ödeme planı

Arsa tipleri büyüklük dağılımı

Ankara/Gölbaşı

Diyarbakır/Kayapınar

Van/Edremit

Sanayi/İş yeri örnek ödeme planı

100 metrekare Sanayi/İş yeri örnek ödeme planı

150 metrekare Sanayi/İş yeri örnek ödeme planı

200 metrekare Sanayi/İş yeri örnek ödeme planı