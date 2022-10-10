Murat Kurum: Türkiye’nin en büyük iskan projesinde sona geldik

TOKİ tarafından inşa edilen yeni Yusufeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kurum, "Yeni Yusufeli’ni biz çok beğendik." dedi.

Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan Yeni Yusufeli'nde sona gelindi.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan projede, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

Anahtarlar teslim edildi

Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak projedeki tamamlanan konutlar, hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Öte yandan ilçede 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi, konutlarını teslim almadı.

Taşınma işlemleri sürüyor

Geçtiğimiz günlerde hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarının inşaat çalışmaları sona ermişti.

Bu sayının ise kısa sürede bitmesi planlanırken, taşınma işlemleri ise hız kesmeden devam ediyor.

Murat Kurum'dan yeni Yusufeli paylaşımı VİDEO



"Yeni Yusufeli'ni biz çok beğendik"

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri, Ulaştırma, Tarım Bakanlığı ile el birliğiyle çalıştık. TOKİ’mizle inşasını yaptık. Ve Türkiye’nin en büyük iskan projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli’ni biz çok beğendik."