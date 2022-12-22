Murat Kurum'dan orta gelirliler için konut projesi müjdesi

Bakan Murat Kurum, orta gelirliler için yapılacak konut projesi çerçevesinde, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Son günlerde dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projesinde başvuru heyecanı yerini kura çekimine bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde orta gelir grubu için de müjdeli bir haber gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık." ifadelerini kullanmıştı.

Kurum'dan yeni bir haber geldi

Bakan Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından ATO Conresium’da düzenlenen ‘İmkon Yapı Bazaar Gayrimenkul, Yapı ve İnovasyon Zirve Programı’nın açılışına katıldı.

Konuyla ilgili bir yeni açıklama yapan Kurum, orta gelirliler için yapılacak konut projesi çerçevesinde, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi.





"Bazı makineleri asgari adet ve güçlerini azaltmaya gidiyoruz"

Bakan Kurum, inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirterek, "Yıkım müteahhitliği ile alakalı gelen talepler doğrultusunda teminat mektuplarında zorunlulukları da yüzde 40-45 oranında azaltmaya gidiyoruz. Buradan gelen talep ve sorun çerçevesinde diğer taraftan yine yıkım müteahhitlerinin temin etmesi gereken makine farkında da kolaylıklar sağlıyoruz. Ekskavatör, toz bastırma sistemleri gibi bazı makineleri asgari adet ve güçlerini azaltmaya gidiyoruz. Bu da sektörümüz adına önemli bir düzenleme olacak." diye konuştu.

"İnşaat ve yapı malzemesi sektörlerimiz dünyada etkin bir rol oynayacak"

İnşaat sektörünün ihracatına katkı sağlayacak çalışmaların yapıldığını hatırlatan Kurum, "Bu çalışmalar neticesinde inşaat ve yapı malzemesi sektörlerimiz dünyada etkin bir rol oynayacak. İş alma kapasitesi ile ihracat rakamları da bu işin sonucunda olumlu bir şekilde faydalanacak. Aslında bir anlamda inşaat ve yapı malzemeleri arasında Türk Birliğini de sağlamış olacağız.

Bu önemli bir adım. Bu adımları atarken de ülkemizde bir Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı çalışması başlattık. 4 yıl sürdü ve burada da sona geldik. Önümüzdeki şubat ayında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

"Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Kurum, Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı’nın Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak adımlar arasında olacağını söyledi.

Kurum, vatandaşların ve yüklenicilerin mağduriyetlerini giderecek önemli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu önemli bir rakam. 13 milyon insanımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Halihazırda deprem dönüşümüne girmesi gereken konutlarımızla ilgili de süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede 2035 yılına kadar ülkemizde dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halihazırda devam eden 138 bin konutumuz var"

20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini söyleyen Kurum, "Şu an 81 ilimizde 750 şantiyemizde çalışıyoruz. Halihazırda devam eden 138 bin konutumuz var. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle de ülkemize ve vatandaşlarımıza barınma ihtiyaçlarını giderecek yeni bir dönemi başlattık.

Vatandaşlarımız bu projeye rekor bir sayıyla 8 milyonu aşkın başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru kuraya katılmaya hak kazandı. 45 ilimizde 2,5-3 ayda kuralarımızı tamamladık. Mart 2023’e kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. En geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu milletimize armağan edeceğiz." dedi.

"81 ilimizde ve ilçelerimizde bu arsalarımızı belirledik"

Bakan Kurum, yeni yatırımların yapılacağı mesajını vererek, "Bu yatırımlar 900 milyar lirayı buluyor. Bu da siz yüklenicilerimizle birlikte inşaat ve gayrimenkul sektörümüzün gücüne güç katacak. 1 milyon konut amaçlı arsamız var. Biz arsa maliyetini düşürmek istiyoruz. 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu arsalarımızı belirledik.

Vatandaşlarımız hak sahibi oluyorlar, mart ayına kadar hak sahipliği süreci bitecek. Dolayısıyla sizle görüşecekler. Biz de TOKİ çatısı altında sizlere destek olacağız. Bu manada vatandaşımız ister sizle ister TOKİ eliyle bu süreci yönetebilecek.

Diğer taraftan konut sektörünün arzını yükseltecek, iş hacmini artıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu arsalarla Türkiye Yüzyılı’nın modern yerleşim yerlerini sizlerle birlikte oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"İstiyoruz ki konut arzını artıralım"

DHA'nın haberine göre, orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz.

İstiyoruz ki konut arzını artıralım ve yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeler yapsınlar, onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım. Diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire, Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz.

Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık. İnşallah yıl sonu, 2023’ün başı itibarıyla bu projemizi de aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.