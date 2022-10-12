Murat Kurum'dan orta ve üstü gelir grubu için yeni konut kampanyası müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurum, 13 Eylül'de açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon vatandaşın başvurduğunu, işlemleri tamamlanan vatandaşların sayısının ise 4 milyon 442 bine ulaştığını belirtti.

Kurum, "Bu kapsamda 250 bin konutu ilk etapta belirlemiştik. 2028 yılına kadar da 500 bin konut yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. 100 bin altyapılı arsa yapacaktık. Altyapılı arsa ile ilgili gelen başvurular, vatandaşlarımızın talep ve istekleri ile piyasadaki durumu incelediğimizde arsa sayısını Cumhurbaşkanımız ‘1 milyona çıkaralım’ talimatı verdiler. Biz de bu noktada gerçekten güzel bir çalışma yaptık. Bugün için ‘İlk Evim Arsa’ projemize başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine ulaştı. ‘İlk İş Yerim’ projemize ise başvuru sayısı da 20 bine ulaştı. Başvurular arsa ve iş yeri için 7 Kasım'a kadar devam edecek, sosyal konutlarla ilgili başvurumuz da 31 Ekim'de sona erecek." diye konuştu.

Orta ve üstü gelir grubu için yeni kampanya müjdesi

Bakan Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaştı. Kurum, Emlak Konut eliyle yürütülecek orta ve orta üstü gelir sahibi vatandaşlara konut kampanyasını kasım ayında sunacaklarını açıkladı. Kurum, "Çalışmaları tamamlanmak üzere inşallah ekim sonu, kasım ayının başı itibarıyla bu kampanyayı hayata geçireceğiz. Böylelikle orta ve orta üstüne hitap eden konutları da yapmış olacağız ve tüm bunlara baktığınızda işte konut fiyatlarının kira fiyatlarının düştüğünü de artık göreceğiz." diye konuştu.

"Konut fiyatları ve kiralar daha da aşağı inecek"

Bakan Kurum, projenin duyurulmasıyla konut fiyatlarının durduğuna vurgu yaparak, "Vatandaşımız bu noktada bir beklenti içerisine girdi. Biz de devletimizin yüzde 40-50'ye varan sübvansiyonu ile birlikte açıkladık ve şimdi görüyoruz ki hem konut fiyatları hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz, TOKİ ile yıllar itibarıyla baktığınızda tüm yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk, şu an bu oranı biz yüzde 20, 25’lere çıkarttık. Dolayısıyla burada arzı artırdığı süreçte, konutun fiyatını da düşmesine sebep olacaktır. Bu bir matematik, neticede biz arzı artırmış durumdayız ve inşallah konut fiyatlarının da, kiraların da aşağıya geldiğini görüyoruz. Daha da aşağı inecek, orta ve orta üstüne hitap eden projeyi de açıkladığımız da artık o bizim istediğimiz seviyeye ikisi de erişmiş olacak." ifadelerini kullandı.