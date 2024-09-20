Müstakil yaşamın cazibesi arttı Büyük şehirlerde konut fiyatlarının yükselmesi, şehir sakinlerini kırsal bölgelere yönlendirdi.

İHA

Koronavirüs salgınından sonra müstakil ev projelerine olan ilgi her geçen gün arttı.

Bu evler, hem şehir merkezine yakın konumları hem de enerji verimliliği sağlayan modern teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Yüksek konut fiyatları ve büyük şehirlerin sunduğu yaşam zorlukları, insanları doğa ile iç içe, daha geniş ve konforlu yaşam alanlarına yönlendiriyor.

Özellikle bahçeli ve ferah evler, sundukları sakin yaşam tarzı bir alternatif haline gelmiş durumda.

Bu evler, sürdürülebilir ve çevre dostu yapılarıyla da büyük bir avantaj sağlıyor.

Şehirlere yakın konumlanan müstakil evler, hem konforlu yaşam hem de enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Akıllı ev sistemlerine sahip olan bu evler, doğa ile iç içe yaşamak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

MÜSTAKİL EV PROJELERİNDE BÜYÜME TRENDİ

Büyükşehirlerin etrafındaki kırsal bölgelerde müstakil ev projeleri hız kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin çevresinde yeni yerleşim alanları ortaya çıkıyor.

Bu projeler, hem şehir merkezine yakın olmanın avantajını sunuyor hem de geniş yaşam alanları sağlıyor. Ayrıca, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik üzerine tasarlanan bu evler, yatırım açısından da cazip.

“DOĞA İLE İÇ İÇE GENİŞ MÜSTAKİL EVLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Sektör temsilcilerinden İbrahim Halil Tuğbay, kırsalda yer alan geniş bahçeli müstakil evlerin sunduğu konforun cazibesine dikkat çekerek, şu bilgilendirmeyi yaptı:

Büyük şehirlerdeki konut fiyatlarındaki artış, kırsal alanlara olan ilgiyi artırıyor. Şehir hayatındaki kalabalık, gürültü ve hava kirliliği gibi unsurlar, insanları doğa ile iç içe, sakin ve geniş yaşam alanları sunan alternatiflere yönlendiriyor. Bahçeli evlerin sunduğu yaşam tarzı, apartman dairelerinin sıkışıklığından uzaklaşmak isteyenler için cazip hale geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)