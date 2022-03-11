Müteahhitler boş depo arayışında

İnşaat malzemelerindeki hızlı artışla birlikte müteahhitler malzeme alamamaktan endişe ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyet endeksini açıkladı.

İstatistiklere göre İnşaat Maliyet Endeksi (İME), 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde yüzde 15,24, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 79,91 arttı.

Yaşanan artışla birlikte müteahhitler yeni malzeme alamamaktan endişe etmeye başladı ve çareyi depo kiralayıp inşaat malzemelerini stoklamakta buldu.

"SON DÖNEMDE BU KONUDA CİDDİ BİR TALEP YAŞANDI"

İnşaat maliyetlerindeki artışa ilişkin açıklamaalr yapan sektör temsilcisi Gülcan Altınay, “Biten malzeme yerine yenisi alalabilmekte endişe eden inşaat firmaları çareyi depo kiralamada buluyor. Birçok inşaat firması depo kiralayıp kullanacağı ürünleri stoklamak istiyor. Son dönemde bu konuda ciddi bir talep yaşandı. Son bir ayda bu konuda birçok müşterimiz oldu. Müşterilerimiz sürekli fiyatlar arttığı için 1 yıllık ürünlerini depolayacak depo talepleriyle kapımızı çalışıyor. Ürün aldıkları firmalar bir yıllık ürün satışı veriyor ama bunun depolamasını yapmayacaklarını belirtiyorlar” diye konuştu.

'İNŞAAT FİRMALARI KARLI ÇIKIYOR'

Yıllık depo ücretleri yüksek olsa da kar-zarar dengesinde inşaat firmalarının karlı çıktığını kaydeden Altınay, “İnşaat firmaları, örneğin 10 milyonluk kar elde edecekse bir depo için 250-300 bin TL harcamakta sorun görmüyor” ifadelerini kullandı.



