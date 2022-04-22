Mesire alanları yılda 30 milyon ziyaretçi ağırlıyor

Şehirlere nefes aldıran mesire yerlerinin sayısı gün geçtikçe daha da artmaya devam ederken, ülke ekonomisine yıllık 3 milyar lira katkı sağladığı öğrenildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şehir ormanları ve mesire yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karacabey, Türkiye genelinde bulunan 135 şehir ormanı ve 1580 mesire yerinde yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçinin ağırladığını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün ülke genelindeki ormanları korumak, geliştirmek ve işletme faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştığını vurgulayan Karacabey, şehirlerde yaşayan vatandaşların yeşil alanlara olan taleplerinin karşılanması amacıyla da 2003'te Şehir Ormanları Projesi'nin hizmete sunulduğunu söyledi.

Mesire alanlarının sayısı her geçen gün artıyor

Karacabey, proje hayata geçtiği dönemde 92 olan mesire yeri sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Mart sonu itibarıyla 81 il merkezi ve ilçelerinde 135 şehir ormanı ve 1580 mesire yeri bulunuyor." dedi.

Bir dönem yıllık ortalama 73 mesire yeri kurulduğunu kaydeden Karacabey, bu artışla 2012'ye kadar söz konusu alanların sayısının 729'a, sonraki süreçte ise yıllık ortalama 100 mesire yeri ve şehir ormanı kuruluşuyla 1715'e çıktığını dile getirdi.

"Kırsal refaha önemli katkısı sağlıyor"

Karacabey, mesire yerleri ve şehir ormanlarının, halkın buralardaki sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik hizmetlerinden yararlanmasını sağladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yerlerin kırsal iş gücünün yerinde istihdamına ve kırsal refaha önemli katkısı olmaktadır. Halkın, ormanların sağladığı faydalardan, koruma-kullanma dengesi gözetilerek yararlanmasını sağlıyoruz. Bu nedenle özellikle orman yangınlarının önlenmesinde söz konusu çalışmalar önemli yer tutmaktadır."

Koruma-kullanma dengesi

Kuruluşu yapılan mesire yeri ve şehir ormanlarının mevzuata uygun planlandığını vurgulayan Karacabey, macera parkları, zeplin, oyun alanları ve bunun gibi birçok yeni aktivite alanları projelendirilip uygulamaya geçirilirken "koruma-kullanma dengesi"nin gözetildiğini bildirdi.

"Yıllık 3 milyar katkı sağlıyor"

Karacabey, mesire yerleri ve şehir ormanlarının tamamında günübirlik kullanımlarla birlikte aynı zamanda konaklama imkanı sağlayan yerlerin de bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Hizmete açılan yerlerde ayrıca spor, piknik ve kamp alanlarıyla birlikte seyir terasları, yürüyüş yolları ve bunun gibi birçok özellikte mesire yeri ve şehir ormanlarımız bulunmaktadır. Mesire yeri ve şehir ormanları, spor, kampçılık, piknik, fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi ve bunun gibi birçok aktivite yapmak isteyen yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Söz konusu alanlarda 35 bin kişi istihdam ediliyor ve buralar ülke ekonomisine yıllık 3 milyar lira katkı sağlıyor."

"2023 sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kuracağız"

Bu yıl da 90 mesire yeri ve 3 şehir ormanının kuruluşunun planlandığını aktaran Karacabey, "Bunlarla birlikte, yeni bir rekreasyon yaklaşımıyla halkımızın ormanların doğal güzelliklerinden en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlamak gayesiyle 2023 yılı sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın faydalanabilmesini sağlayacağız." dedi.