Niğde’de 1000 konut için kura çekimi yapıldı

Niğde’de, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak 1000 konut için kura çekildi.

Türkiye'de yüzyılın konut projesinde kuralar çekilmeye devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Niğde'de inşa edilecek 1000 konut için İl Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.

DHA'nın haberine göre törene katılan Niğde Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde 1000 kişinin kurayla hak sahibi olacağını söyledi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Vali Koç, "Hak sahibi olacak vatandaşlarımız mutlu olacak, sevinecek, ilk evlerine, ilk iş yerlerine sahip olacaklar. Diğer hemşehrilerimiz de üzülmesin.

Bizler hep beraber, buradaki idarecilerimizle beraber, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alanına, konusuna göre bütün bakanlarımızın desteğiyle inşallah konut ve diğer eksikleri de gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bu taleplerin hepsini alacağız"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de “Bugün belki sayı yetersiz kalacak, kurada çıkmayanlar olacak, hiç üzülmeyin. Bu taleplerin hepsini alacağız. Gerek TOKİ Başkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve son cümlede Cumhurbaşkanımızın yeni talimatlarını almak için gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.

Ardından Vali Koç ve Belediye Başkanı Özdemir, noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı. Salona sığmayan vatandaşlar, kurayı dışarıda kurulan ekranlardan takip etti. Kurada isimleri çıkan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.





















