Nisan ayı konut fiyat endeksi yıllık yüzde 127 arttı

2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre konutta yüzde 10,2 oranında artan fiyatlar, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında yükseldi.

Konut fiyatlarıdaki artış sürüyor. Bu aşamada maliyetlerdeki artışı gösteren bir veri daha açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı konut fiyat endeksini (KFE) paylaştı.

Konut fiyat endeksi yüzde 383,1 oldu

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks nisan ayında aylık yüzde 10,2 yükseldi

Nisan ayı konut fiyat endeksi 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.

En büyük artış İstanbul'da

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre sırasıyla 10,7, 10,6 ve 9,7 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 142,2, 130,9 ve 122,6 oranlarında artış gösterdi.