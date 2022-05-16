Nisan ayında yeni konut fiyat endeksi yüzde 7,88 arttı

REIDIN-GYODER'in açıkladığı yeni konut fiyat endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,88, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.98 arttı. Endekse göre yabancılar markalı konutlara yöneldi.

REIDIN-GYODER 2022 yılı Nisan ayı yeni konut fiyat endeksinde, konut alımında banka kredisi ve senet ile ödemelerin arttığı belirlendi.

Bir diğer yandan endekse göre nisan ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 7,88, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,98 oranında arttı.

Peşin ödeme oranı düştü

Raporun dikkat çeken başlıklarından olan markalı konut projeleri ödeme yöntemleri değerlendirildiğinde, hem kredi hem de senet ile ödemelerde yaklaşık 4 puanlık artış yaşandığı, peşin ödeme oranının ise düştüğü görüldü.

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre;

Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,88, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,98 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 181,90 oranında artış gerçekleşti.

Nisan ayında peşinat kullanım oranı yüzde 55.20

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Nisan ayında peşinat kullanım oranı yüzde 55,20, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7,35 ve senet kullanım oranı yüzde 37,45 olarak gerçekleşti.

Mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 61,20 banka kredisi kullanım oranı yüzde 4,08 ve senet kullanım oranı yüzde 34,72 olarak gerçekleşmişti.

1+1 evlere talep arttı

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, nisan ayından bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 19,15, 2+1 konut tipinde yüzde 9,98, 3+1 konut tipinde yüzde 1,70 oranında artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,38 oranında azalış yaşandı.

Yabancı yatırımlar markalı konutlara yöneldi

Nisan ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 24,63’lük kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi.

Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 42,86’lıktercih oranı ile öne çıktığı görüldü.