Öğrenciler yüzde 25’lik kira artışına uyulmamasından yana dertli

Kira artışına yüzde 25 sınırı gelmesine rağmen özellikle öğrenciler, yüzde 100 ve daha fazla kira artışlarıyla karşı karşıya kalmaya başladı.

Fahiş kira artışları nedeni ile kira artış oranına yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Kira artışına sınırlama getiren yeni yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyecekti.

Ancak sahada bu oranın üzerinde uygulamalar göze batmaya başladı.

Öğrenci kenti olan Eskişehir'de kira artış oranlarında yüzde 25 sınırının aşıldığı ve yüzde 100 hatta daha fazla kira artışlarıyla karşı karşıya kalınmaya başladığı gündeme geldi.

Eskişehir'de öğrenciler şikayetçi

Eskişehir’de "Ya evden çıkın ya da zammı kabul edin" söylemlerine karşı çaresiz kalan öğrenciler, ev sahipleri ve emlakçıların bu tavrından rahatsız olduklarını dile getirdiler.

“Ev sahibim yüzde 100 zam yapmak istedi”

DHA'nın haberine göre, 5 yıldır Eskişehir’de öğrenci olan kiracı Dilara Doğanhan, ev sahiplerinin hakları olmayan zamlar yapmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin Eskişehir’de çok zor durumda bırakıldığını dile getiren Doğanhan, “İlk kira sözleşmemde 950 lira yazıyor. Ancak ev sahibim yaklaşık 5 gün önce yüzde 100 zam yapmak istedi. Bunun üzerine kendisiyle tartıştık. Bana kalırsa kendisi beni evden çıkarabilmek adına böyle bir yola başvurdu. Çünkü binamızda diğer dairelerin kiralık değerleri 3 bin lira ve 4 bin lira civarında seyrediyor. Hatta eşyalı evler çok daha uçuk fiyatlarda. Konumuna bağlı olarak da etkisi olduğunu düşünüyorum. Eskişehir’de öğrenci olan arkadaşlarımın neredeyse tamamı bu sıkıntıyı yaşıyor." dedi.