Petrol
89
-0.87%
Euro
19.3281
0.15%
Dolar
18.6195
0.13%
Altın
1.055
0.21%
Borsa
4518
0.24%
Bitcoin
318.717
1.04%
BTXN Coin
6.59
0.61%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Ordu’da 88 afetzede için konut yapılacak

    Bölgedeki 4 ilçede heyelan nedeniyle evleri zarar gören 88 hak sahibi aileye konut yapılacağı açıklandı.
    • 18.11.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da 88 afetzede için konut yapılacak

    Ordu'nun Aybastı ilçesinde 2019 yılında heyelan meydana gelmişti.

    Önceki yıllarda da yaşanan doğal afet nedeniyle 4 ilçede büyük hasar oluştu.

    Toplu konut çalışmalarına başlandı

    Özellikle Aybastı Sağlık Mahallesi, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi, Gürgentepe ilçesi Eskiköy Mahallesi ve Ünye ilçesi Göbü Mahallesinde evler kullanılamaz hale geldi.

    Bunun üzerine bölgede iyileştirme ve afetzedeler için toplu konut çalışmalarına başlandı.

    Ordu’da 88 afetzede için konut yapılacak #1

    Vali duyurdu

    Toplam 88 hak sahibi aile olduğunu belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Buna göre Aybastı Sağlık Mahallesi’nde 36, Gürgentepe Eskiköy’de 10, Gölköy Sarıca Mahallesi’nde 30 ve Ünye Göbü Mahallesi’nde 12 olmak üzere toplamda 88 hak sahibi vatandaşımıza yeni konut imkanı oldu." dedi.

    Ordu’da 88 afetzede için konut yapılacak #2


    Siirt’te çiftçiye 5 milyon lira değerinde mercimek tohumu desteği
    Ekonomi

    Siirt’te çiftçiye 5 milyon lira değerinde mercimek tohumu desteği

    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı
    3. Sayfa

    Osmaniye’de, otomobil şarampole yuvarlandı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir