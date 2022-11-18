Ordu’da 88 afetzede için konut yapılacak

Bölgedeki 4 ilçede heyelan nedeniyle evleri zarar gören 88 hak sahibi aileye konut yapılacağı açıklandı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 2019 yılında heyelan meydana gelmişti.

Önceki yıllarda da yaşanan doğal afet nedeniyle 4 ilçede büyük hasar oluştu.

Toplu konut çalışmalarına başlandı

Özellikle Aybastı Sağlık Mahallesi, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi, Gürgentepe ilçesi Eskiköy Mahallesi ve Ünye ilçesi Göbü Mahallesinde evler kullanılamaz hale geldi.

Bunun üzerine bölgede iyileştirme ve afetzedeler için toplu konut çalışmalarına başlandı.

Vali duyurdu

Toplam 88 hak sahibi aile olduğunu belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Buna göre Aybastı Sağlık Mahallesi’nde 36, Gürgentepe Eskiköy’de 10, Gölköy Sarıca Mahallesi’nde 30 ve Ünye Göbü Mahallesi’nde 12 olmak üzere toplamda 88 hak sahibi vatandaşımıza yeni konut imkanı oldu." dedi.