Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için yapılacak olan 'Yeni Evim' projesine ilişkin, "İlk etapta 100 bin ailemizi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ardından bir müjde de orta gelirlilere gelmişti.

Vatandaşların merakla beklediği projeye ilişkin detaylar bugün belli oldu.

Yeni Finansman Konut Modeliyle hayata geçirilecek olan 'Yeni Evim' projesini açıklamak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bitmiş ve belli oranda tamamlanmış projelerden faydalanılabilecek"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şunları kaydetti:

"İlk etapta 100 bin ailemizi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu finans modelinden faydalanmak isteyen firmalar kampanyamıza dahil olacak. Konut alacak olanlar bankaların şubelerine başvuru yapacaklar. Vatandaşlar Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden, belli oranda tamamlanmış olan projelerden faydalanabilecek. Yeni arzları da artırmak durumundayız. Bankalarların garantörlük sözleşmesi imzalamış projelerden de yararlanılabilir.

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kâr payı oranı yüzde 0,69’dan başlayacak.

Orta gelirliye konut kampanyasının detayları belli oldu VİDEO







"16 Ocak'ta başlayacak"

Emlak Konut bünyesindeki tüm projeler kampanyaya dahil olacak. Büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları müddetçe kampanyaya dahil olacak. Yüklenici firmalar da konut bedelinin yuzde 5'i kadar vatandaşa destek sağlayacak. Kampanya 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Kampanyada alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek. Tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya ekonomiye 600 milyar liralık bir katma değer oluşturacak." ifadelerini kullandı.