Orta gelirliye konut kampanyasının getirileri

Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, açıklanan yeni konut kampanyasının çok ciddi avantajları olduğu belirterek, projeye ait düşüncelerini de aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu.

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim kampanyasının tanıtımı bugün yapıldı ve 16 Ocak'ta başlayacak.

Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı'yla kampanyanın şartlarını, Türk ekonomisine olan kazançlarını ve fahiş kira artışlarına olacak etkisini konuştuk.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detaylarını uzmanı anlattı

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nı detaylarına anlatan Özelmacıklı, konut kampanyasının vatandaşa ve Türk ekonomisine olan katkısını dile getirdi. Kampanyanın kiralardaki fahiş artışı önleye yönelik olduğunu da belirten Özelmacıklı, anlatımında kampanyada gerçekleşecek denetime de değindi.

Yeni konut kampanyasını uzman isim anlatıyor- VİDEO

"Bölgeler fiyat endeksine göre ayrıldı"

Kampanya kapsamında İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge; diğer tüm iller ise üçüncü bölge olarak belirlenmişti. Emlak Uzmanı Özelmacıklı da kampanyadaki bu bölgelerin Konut Fiyat Endeksi'ne göre belirlendiğini söyledi.

"Paket çok ciddi avantajlar içeriyor"

Konut alırken alınacak kredinin geri ödeme detaylarını da aktaran Özelmacıklı, örnek ödeme tablosu ile ilgiil olarak da, "Paket çok ciddi avantajlar içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleri ilk dört yılda ödenen taksitleri destekleyecek. 1 milyon liralık bir kredi kullanıldığında ilk yıl 4 bin 410 lira ödenecek. İkinci yıl 5 bin 400 lira ödenecek. Üçüncü yılda 6 bin 480 lira ödenecek. Dördüncü yıl 10 bin 315 lira ödenecek. 5 yıl ve sonrasında 12 bin 697 lira ödenecek. Toplam 15 yıla yayılan vade sonunda 1 milyonluk kredi çeken birinin geri ödemesi 2 milyon lira olacak." dedi.