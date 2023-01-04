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    Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’nda ödeme seçenekleri

    Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’nda ödeme seçenekleri

    Orta gelirliler, kira öder gibi ev sahibi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatı, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda ödeme seçeneklerini anlattı, "Kolaylık sağlanacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 11:13
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:31
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları ortak basın toplantısıyla duyurdu.

    Kampanyanın ödeme seçeneklerini Bakan Nureddin Nebati anlattı.

    Buna göre 1 milyon liralık ev için 1,20 ile kredi kullanan vatandaş, 13 bin 587 lira aylık taksitle ev sahibi olabilecek.

    İlk 3 yıl ödeme seçeneği

    Bu sistemle, yüzde 0,69 faizle konut almak isteyen kişi, ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek.

    Bu taksit ikinci yıl 5 bin 400 liraya, üçüncü yıl da 6 bin 480 liraya çıkacak.

    Bakan Nebati, "Bugün 1,20 ile 1 milyon liralık bir kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda yerleşinceye kadar bütün yükünü biz almış oluyoruz." dedi.

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