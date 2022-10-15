Orta ve orta üst gelir grubu için yeni konut kampanyası bekleniyor

KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, sektörün orta ve orta üst gelir grubu için yeni yapılacak kampanyayı beklemeye başladığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022’nin Eylül ayı konut satışı verilerini açıklamıştı. TÜİK'e göre yüzde 22,9 azalışla 113 bin 402 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 adet olarak gerçekleşti.

KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, verileri değerlendirerek, konut kredilerine erişimdeki zorluğun konut satış rakamlarını etkilemeye devam ettiği bilgisini verdi.

Elmas, bu anlamda önümüzdeki aylarda düzenlenecek kampanya ile orta ve orta üstü kesimlerin de konuta erişiminin hızlanacak olduğunu ifade etti.

"Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkiliyor"

Elmas, “Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte konut tarafında varlık edinmeye yönelik ilgi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, birkaç gün önce orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının kasım ayında devreye gireceğini duyurdu. Eylül ayından itibaren kampanyaya yönelik büyük beklenti oluştu ve satışlar çok yavaşladı. Konut sektörü olarak, bu kampanyanın en geç kasım ayının başında başlatılmasının çok iyi olacağını düşünüyoruz.





Binlerce insan konut sahibi olacak

Orta ve orta üstü kesimlerin de konuta erişimi hızlanacak ve binlerce insan konut sahibi olacaktır.” dedi.

Kredili satışların payı her geçen ay düşüyor

İHA'nın haberine göre, TÜİK'in istatistiklerini referans olarak gösteren Z. Altan Elmas, “Geçen ay, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970 adet oldu. Kredili konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı da yüzde 15'e geriledi. Bu oran ağustosta yüzde 18, temmuzda yüzde 20,4 olarak gerçekleşmişti. Bu kademeli düşüş, konut kredisinde yaşanan yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor. Bu durum sadece konuta ihtiyacı olup ulaşamayan vatandaşı değil konut üreticisini de etkiliyor. Nitelikli konut arzındaki azalma ve artan maliyetler üretimin yavaşlamasına neden oluyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının başlamasıyla kredili konut satışlarında bir artışla birlikte sektöründe bir miktar nefes almasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yabancıya konut satışı yüzde 23,8 azaldı”

Son olarak da yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 azaldığına da aktaran Elmas, “Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Türkiye'ye olan ilginin devam etmesine rağmen konut alımı yoluyla vatandaşlık edinim sınırının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması satışların yavaşlamasına neden oluyor.” diyerek sözlerini tamamladı.