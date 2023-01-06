Kentte, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin bin 550 konutunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut projesinin başvuru süreci sona geldi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde, bin 550 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Çekilişe, Osmaniye merkez ve ilçelerinden kayıt yaptırıp ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar katıldı.

4 kategori çekilişi yapıldı

Sabah saatlerinde başlayan kura çekimi; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençler olmak üzere 4 kategori olarak gerçekleşti.

"Kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz"

Törende konuşan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Bütün vatandaşlarımızın hayatlarını konforlu bir şekilde idame ettirebilmeleri için Türkiye’de başlatmış olduğumuz TOKİ kampanyası çerçevesinde bugün 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin bir ayağını da Osmaniye’mizde inşallah kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz." dedi.

Osmaniye'de bin 550 konutun kura çekimi yapıldı VİDEO



"Çalışmaların devam edeceğine inanıyoruz"

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Bu anlamda hem bu projenin ilimize kazandırılması hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu tür projelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza minnettarız.

Bu tür çalışmaların devam edeceğine inanıyoruz. Osmaniye’mize yapılacak konutların hayırlı, uğurlu olmasını, konutlarına kavuşan hemşehrilerimizin orada huzur içinde yaşamalarını Cenab-ı Allah’tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun devletimizden"

Kura çekimlerinde ismi çıkan Etem Yıldırım, 22 yıldır kiracı olduğunu ve ev sahibi olacağı için sevinçli olduğunu ifade etti.

Engelli bireyler için kiracılığın ve ev taşımanın zorluklarından bahseden Yıldırım, "Allah razı olsun devletimizden, inşallah herkese kısmet olur ev sahibi olmak." dedi.

"İnşallah herkese nasip olur"

İHA'nın haberine göre, Gazi Bilal Taydaş da, yıllarca babaevinde yaşadığını, sonunda kendine ait bir eve sahip olacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, inşallah herkese nasip olur." diye konuştu.