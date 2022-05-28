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    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ihale onayı

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara İncek'teki özelleştirmeye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 28.05.2022 - 12:12
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    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ihale onayı

    Taşınmazların ihale ile satış işlemlerinde bir süreç daha sonuçlanarak, Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

    ANKA'nın haberine göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazı en yüksek teklife veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu" satın aldı.

    Taşınmazın, ihalede 9 milyon 550 bin lira

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara İncek'te 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren şirkete satılmasına onay verdi.

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan ihale onayı #1


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