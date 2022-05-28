Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ihale onayı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara İncek'teki özelleştirmeye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Taşınmazların ihale ile satış işlemlerinde bir süreç daha sonuçlanarak, Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

ANKA'nın haberine göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazı en yüksek teklife veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ- Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu" satın aldı.

Taşınmazın, ihalede 9 milyon 550 bin lira

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara İncek'te 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren şirkete satılmasına onay verdi.