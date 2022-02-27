Pandemi Karadeniz'deki konut satışlarını artırdı

Pandemi döneminde memleketine dönenler ve yönünü yukarıya çeviren yatırımcılar Karadeniz'deki konut satışlarını artırdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de kentleşmeyi azalttı.

Bu kapsamda birçok vatandaşlar köylerden kentlere değil, kentlerden köylere akın etmeyi tercih ediyor.

Doğa ile iç içe ve izole bir yaşam sürmek isteyenler memleketlerinin yanı sıra farklı köy ve kasabalardan da konut satın almaya başladı.

YÜZDE 44 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporlarına bakıldığında, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde, konut ve arsa gibi taşınmazların satışında yüzde 44 oranında artış yaşandığı görüldü.

Açıklanan raporlara göre satışların en çok Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu illerinde yapıldığı gözlemlendi.

Satışların güçlenmesinin bir diğer nedeni de Rize-Artvin Havaalanı olduğu belirtildi.

FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Şubat ayı itibariyle Doğu Karadeniz Bölgesinde ve Rize'de konutların birim metrekare maliyeti 5 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar konutun niteliğine, bulunduğu bölgedeki arazi fiyatına, konutun kalitesine göre değişiklik gösteriyor.

2022 YILI İTİBARİYLE SATIŞLARIN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

2022 yılı itibariyle taşınmazların satışlarının devam edileceği belirtilirken, ters göçün yarattığı talebin etkilerini devam edeceği ve doğru konut projeleri ile bu satışların daha da artacağı öngörülüyor.