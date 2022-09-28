Prefabrik ev yapımı yardımı 150 bin liraya yükseltildi

Prefabrik ev yapımı ücretlerinin artmasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte devlet desteğindeki prefabrik evlere başvuru yapma hakkına sahip olan kişiler...

Son yıllarda prefabrik evler yoğun ilgi görmeye başladı.

Hazır yapılar olarak bilinen konut tiplerinin iç ve dış dizaynının tasarımı kişilerin isteğine bırakılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Devlet desteğininin verildiği prefabrik evlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni bir müjde verdi.

Prefabrik ev ve betonarme ev yapımı yardımlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım ücretlerinin arttığını duyurdu.

Haberin ardından birçok vatandaş, prefabrik ev yardımına başvuruların nasıl yapıldığını ve destek tutarını araştırmaya başladı.

"40 bin TL'den 150 bin TL'ye yükselttik"

Yardım programı için ayrılan bütçeyi, 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkardıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım miktarlarını şöyle açıkladı:

"Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL’den 150 bin TL’ye, ev onarım yardımını 25 bin TL’den 75 bin TL’ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL’lik tutarı 500 TL’ye, Çoklu Doğum Yardımı'nı 215 TL’den 400 TL’ye, Şartlı Sağlık Yardımı'nı da 55 TL’den 100 TL’ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları

Prefabrik ev yardımı başvuru şartları ise şu şekilde:

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.