Prefabrik evler yeniden trend oldu

Konutlardaki artış yüzünden gündeme gelen prefabrik evlerin kolay inşa edilebilmesi açısından avantajlı olduğunu söyleyen uzmanlar, bu evlerin 60 yıla kadar dayanıklı olduğuna dikkat çekiyor.

Konut fiyatlarındaki artış prefabrik evleri gündeme getirdi.

Prefabrik evlerin son dönemlerde gündeme gelmesinin temelinde birçok konu bulunuyor.

Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde makineler tarafından çağımızın gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan prefabrik evler, zamanın değerli olduğu bu günlerde kısa sürede inşa edilebilir olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor.

60 yıla kadar dayanıklı

Uzmanlar, sanılanın aksine prefabrik evlerin 50-60 yıla kadar dayanıklı olması sayesinde uzun ömrüyle dikkatleri üzerine çektiğini vurguluyor.

Bu kadar dayanıklı bir yapı inşaa etmek için harcanacak giderler cep yoracakmış gibi görünse de prefabrik evler ekonomik çözümler sunuyor.

"Kullanıcısına avantaj sağladığını daima vurgulayacağız"

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlara alternatif betonarme evlerde oturmaya alışmış birçok insanın, gelişen teknoloji ile birlikte farklı üretim teknolojiler kullanılan yapıları keşfetmeye başladığını dile getiren sekörde faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi Hüseyin Karabulut, "İnsanların uzun yıllar boyunca bildiği ve gördüğü beton yapılar konusunda alışkanlıklarını kırmak kolay olmasa da değişen ekonomik şartlarla birlikte prefabrik evlerin tekrar gündeme gelmesi açıkçası bizi heyecanlandırıyor. Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü yapılar olan prefabrik evlerin kısa sürede inşa edilebilirliği ve demonte oluşunun kullanıcısına avantaj sağladığını daima vurgulayacağız." dedi.

120 bin liraya ev sahibi olmak mümkün

Her sektörde olduğu gibi ekonomik şartlar sebebiyle artan malzeme fiyatları prefabrik sektörünü de derinden etkiledi.

2022 prefabrik ev fiyatları, prefabrik evin metrekaresine, oda-bölme sayısına, tek katlı veya çift katlı olmasına ve nereye kurulacağına bağlı olarak değişiyor.

Ancak sektör temsilcileri, prefabrik yapılar sayesinde çok uygun fiyatlara ev sahibi olmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre, 2.50 metre duvar yüksekliğine ve düz dış cephe görünümüne sahip prefabrik evin fiyatı 117 bin liradan başlıyor.

Standart olarak belirttiğimiz 2.80 metre duvar yüksekliğine ve ahşap dış cephe görünümüne sahip prefabrik evler ise 135 bin lirayı buluyor.



