Son yılların gözdesi prefabrik evlere yoğun ilgi

Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra yaşanan doğal afetler neticesinde de prefabrik evlere ilgi önemli ölçüde arttı.

Son yıllarda yoğun ilgi gösterilen prefabrik evler, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynının tasarımı kişinin isteğine bırakılıyor.

Birçok köy yerlerinde de rağbet gösterilen prefabrik evler, yoğun kış şartlarına da oldukça dayanıklı olma özelliği taşıyor.

Dış görüntüsüyle birçok insanın beğenisini toplayan evlerin üretiminde çelik profiller, çelik bağlantı ekipmanları, alçıpanlar, fiber cement kaplamalar gibi uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeler kullanılır.

ORTALAMA 15 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANIYOR

Kullanılan üst düzey kaliteli malzemelere üretici ve satıcılar tarafından ömür boyu garanti de verilmektedir. Öte yandan yapımı kolay ve hızlı olan evler ortalama 15 gün içerisinde tamamlanır.

MALZEMELER İSTENİLDİĞİ ZAMAN ÇIKARILABİLİR

Prefabrik evlerin en önemli özelliği ekonomik olmasıdır. Malzemelerin fabrikadan düşük maliyetli ve kolay işçilikle yapılabilir olması avantajlarındandır. Kullanılan malzemeler istenildiği zaman sökülerek başka yere takılabilir. Prefabrik evlere sonradan eklemeler yapılarak genişletmek mümkün olmakla beraber hasar durumunda parçaların değişim ve tamiri oldukça kolay olmaktadır.

PREFABRİK EVLERE DEVLET DESTEĞİ

Prefabrik ev desteği güncellemeden önce en fazla 30.000 TL olarak ödeniyordu. Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce ilan edilen yeni rakamlara göre bakanlık 2022'den itibaren 40.000 TL ödeme yapacak. Ödemeler tek seferde peşin sağlanacak.

Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk ise koşul 18 yaşının tamamlanmış olması.

HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI

Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen kişilerde başvuru şartları olarak bu kriterleri arayacak;

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,

Muhtaç durumda olmak,

Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,

Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,

Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.

ORTALAMA PREFABRİK EV FİYATLARI