Rekabet Kurulu'ndan '1 liralık daire' ilanına ceza

Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı.
İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.
'1 LİRALIK DAİRE' İLANINA CEZA
Geçtiğimiz aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti.
PES DEDİRTTİ
"Pes" dedirten ilanlar karşısında harekete geçen kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.
Düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor.
DOLANDIRICILARA DİKKAT
Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor.
TRT Haber'in paylaştığı bilgilere göre uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış