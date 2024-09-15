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Rekabet Kurulu'ndan '1 liralık daire' ilanına ceza

Rekabet Kurulu'ndan '1 liralık daire' ilanına ceza Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik yaptığı incelemeler kapsamında, 1 liraya ve 20 bin liraya satılık ev ilanları verildiğini tespit etti. Tüketiciyi yanıltan bu ilanlara reklam durdurma cezası uygulandı.