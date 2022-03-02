Riskli 100 bin yapı dönüştürülecek

Bu yıl riskli bölgede tespit edilen 100 bin konut bakanlık tarafından dönüştürülmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı riskli 100 bin yapı için adım attı.

Evi dönüşüme girecek vatandaşlara büyükşehirlerde bin 150 liraya kadar 18 ay kira yardımı yapılırken, kiracılara ise tek seferde 2 bin 300 liraya kadar ödeme yapılıyor.

DEVLET DESTEĞİ VAR

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 sayılı yasa kapsamında, konutunu veya işyerini kendi imkanları ile dönüştürmek ya da güçlendirmek isteyen vatandaşlara da devlet yardımcı oluyor.

Vatandaşın evini dönüştürmesi halinde kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyeti sağlanırken kira yardımı alan kişiler faiz desteğinden faydalanamıyor.

KONUTUN RİSKLİ ALANDA YER ALMASI ŞARTI

Bu durumda hak sahibinin iki seçenekten birini seçmesi gerekiyor. Kira ya da faiz desteğinden faydalanmak için gayrimenkulün riskli alanda yer alması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmesi şartı bulunuyor. Öte yandan binanın anlaşma ile boşaltılmış olması gerekiyor.

RİSKLİ BİNA TESPİTİ İÇİN GEREKENLER