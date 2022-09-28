Riskli binalarda tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak

Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve sağlık tesisi yatırımları özellikle yüksek yapı ve deprem yalıtımlı yapıların yaygınlaşmasını beraberinde getirdi.

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte deprem riskli bölgelerde yüksekliği 70 metreyi, düşük riskli bölgelerde ise 105 metreyi geçen binalar yer aldı.

Bu kapsamda bazı zemin ve güçlendirme işlerinde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenliği hizmeti alınacağı aktarıldı.

İlgili meslek grupları tarafından yerine getirilecek

Yönetmelikle ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren, özellik arz eden binaların tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetleri ile bu hizmeti yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve bunların belgelendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti, Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan ilgili meslek mensupları tarafından yerine getirilecek.

Belge için gerekli olan kriterler

Yönetmeliğe göre tasarım gözetmenleri, "mesleki ve uzmanlık alanında tecrübe", "akademik çalışma", "mesleki yayın" ve "mesleki yetkinlik" kriterlerine göre değerlendirilerek belgelendirilecek.

Yönetmelikle, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapı yüksekliği 51,50 metreyi veya yapı inşaat alanı 50 bin metrekareyi geçen binalarda da projenin başlangıcından itibaren yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenliği hizmeti alınması şartı getirildi.

2025 yılından itibaren uygulanacak

AA'nın aktarımına göre; uygulamaya konutlarda 2025 yılından, diğer yapılarda ise 2024 yılından itibaren başlanacak.

Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve sağlık tesisi yatırımları özellikle yüksek yapı ve deprem yalıtımlı yapıların yaygınlaşmasını beraberinde getirdi.

Kural 14 Şubat 2020'de getirildi

Bu tür yapılar, deprem ve yangına yönelik mühendislik hesapları ve yapım teknolojileri ile yüksek maliyetli yatırım niteliğinde olmaları dolayısıyla özellik arz eden binalar arasında bulunuyor.

İmar Kanunu'nda 14 Şubat 2020'de yapılan değişiklikle, özellik arz eden binaların tasarımının, bilgi ve tecrübe sahibi ehliyetli meslek mensuplarının gözetiminde yapılması kuralı getirildi.