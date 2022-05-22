Ruslar, konutta Türkiye'yi tercih ediyor

Rus turistlerin güvendikleri ülke olan Türkiye’den bin 152 konut satın aldı.

TÜİK'in verilerine göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yabancılara konut satışı toplamda 6 bin 447 olarak gerçekleşti.

Yabancı turistlerin gayrimenkul danışmanlığını yapan Devlet Turkmen, nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 4,8 olduğunu belirtti.

İstanbul ilk sırada

Konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldığını bildiren Turkmen, İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara’nın izlediğini aktardı.

"Rusya son iki ayda hem Dubai hem Türkiye’de ev alımına yoğunlaştı"

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldığını bildiren Turkmen şunları söyledi:

"Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi. Rusya son iki ayda hem Dubai hem Türkiye’de ev alımına yoğunlaştı. Genellikle aldıkları evde oturmuyorlar da kendileri sadece yatırma amaçları ülkeden para çıkarıp güvendikleri ülkelere yatırım yapıp kendi paraları güvenceye alıyorlar. Rusya Ukrayna arasındaki savaş bunu tetikledi. TÜİK’in açıklamasında nisan ayı gayrimenkul alımın Rusya ön sırada yeri aldı. Cumhurbaşkanımızın Türk vatandaşlığı için gayrimenkul alımını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarması talepleri azaltmayacaktır, aksine artışı hep beraber göreceğiz. Dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olan Türkiye’ye tüm ülkelerden döviz girdisi sağlayacağız."