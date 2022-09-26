Rusların konut talebinde artış yaşanıyor

Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından Türkiye'ye akın eden Ruslar, konut satışlarını yeniden hareketlendirdi. En fazla rağbet ise Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne gösteriliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 7 ay geride kaldı.

Askeri gücünü artırmayı hedefleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etti.

Konut alımında artış

Bu çağrının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, Türkiye'ye seyahat etmek üzere harekete geçti.

Yaşanan yoğunlukla birlikte Rusların yeniden konut alımına yöneldiği görüldü.

Talepler son bir haftada hızlandı

Savaşın başlamasıyla Türkiye'de konut piyasasının önde gelen yabancı müşterileri olan Ruslar, son bir haftada taleplerini artırdı.

Ruslar bu yıl 8 bin konut aldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilerde, bu yıl Rusların Türkiye'de 8 bin 115 konut aldığı belirlendi.

Bu alımların bin 238 adedi ise ağustos ayında gerçekleşirken, Rusların konut alımları bir önceki yıla göre üçe katladı.

Rusların en fazla konut alımı ise tatil için sıklıkla tercih ettikleri Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde gerçekleşiyor.