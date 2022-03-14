Rusya konut arayışında: Rota Türkiye

Savaşın ardından iki ülkenin ekonomileri ağır darbe alırken, Rusya vatandaşları B planı olarak rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Rusya ve Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor.

Ülkelerinden ayrılmak isteyen Rus vatandaşlar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Bu kapsamda Türkiye'den konut almak isteyen Rusya vatandaşlarının sayısında olağanüstü bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Özellikle İstanbul ve İzmir'ye yoğun bir göç olacağı belirtilirken, Antalya'da birçok otelde Rusya ve Ukrayna vatandaşının konakladığı da öne sürüldü.

RUSYA KONUT ALIMINDA 3'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de yabancılara 58 bin 476 konut satıldı.

Satışlarda 2020 yılına göre yüzde 43.5'lik artış gözlenirken İran vatandaşları 10 bin 56, Irak vatandaşları 8 bin 661, Rusya vatandaşları 5 bin 379, Afganistan vatandaşları 2 bin 762 ve Alman vatandaşları da 2 bin 358 konut alımı gerçekleştirdi.

Buna göre sadece Aralık ayında İran vatandaşları 1462 adet, Irak vatandaşları 1039 adet ve Rusya vatandaşları 885 adet konut aldı.

EN BÜYÜK YATIRIM NÜKLEER SANTRAL

Rusların Türkiye'de konut yatırımı yapmasını giderek artan yaptırımlar sonrasında bir "B planı" operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Özellikle İstanbul'da Ruslar tarafından çok önemli lojistik yatırımlarının bulunduğu, en büyük yatırımın ise Mersin'de inşa edilen nükleer santral olduğu belirtiliyor.