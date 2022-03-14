Petrol
109.88
-2.48%
Euro
16.25
0.67%
Dolar
14.88
0.75%
Altın
944.75
0.36%
Borsa
2054
0.00%
Bitcoin
579.507
-0.21%
BTXN Coin
39.08
-0.63%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Rusya konut arayışında: Rota Türkiye

    Savaşın ardından iki ülkenin ekonomileri ağır darbe alırken, Rusya vatandaşları B planı olarak rotayı Türkiye'ye çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya konut arayışında: Rota Türkiye

    Rusya ve Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor.

    Ülkelerinden ayrılmak isteyen Rus vatandaşlar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Bu kapsamda Türkiye'den konut almak isteyen Rusya vatandaşlarının sayısında olağanüstü bir artış gözlemlendiği belirtildi.

    Özellikle İstanbul ve İzmir'ye yoğun bir göç olacağı belirtilirken, Antalya'da birçok otelde Rusya ve Ukrayna vatandaşının konakladığı da öne sürüldü.

    RUSYA KONUT ALIMINDA 3'ÜNCÜ SIRADA

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de yabancılara 58 bin 476 konut satıldı.

    Satışlarda 2020 yılına göre yüzde 43.5'lik artış gözlenirken İran vatandaşları 10 bin 56, Irak vatandaşları 8 bin 661, Rusya vatandaşları 5 bin 379, Afganistan vatandaşları 2 bin 762 ve Alman vatandaşları da 2 bin 358 konut alımı gerçekleştirdi.

    Buna göre sadece Aralık ayında İran vatandaşları 1462 adet, Irak vatandaşları 1039 adet ve Rusya vatandaşları 885 adet konut aldı.

    Rusya konut arayışında: Rota Türkiye #1

    EN BÜYÜK YATIRIM NÜKLEER SANTRAL

    Rusların Türkiye'de konut yatırımı yapmasını giderek artan yaptırımlar sonrasında bir "B planı" operasyonu olarak değerlendiriliyor.

    Özellikle İstanbul'da Ruslar tarafından çok önemli lojistik yatırımlarının bulunduğu, en büyük yatırımın ise Mersin'de inşa edilen nükleer santral olduğu belirtiliyor.

    Rusya konut arayışında: Rota Türkiye #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Gözyaşı dökmek, göz sağlığını olumlu etkiliyor
    Sağlık

    Gözyaşı dökmek, göz sağlığını olumlu etkiliyor

    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...
    Gündem

    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...

    Görüş Bildir