Rusya ve Ukrayna savaşının konut bilançosu

Ukrayna'ya savaş açan Rusya, bölgedeki konutları, okulları ve hastaneleri vurdu.

Ukrayna ve Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş 16'ncı gününde de sürüyor.

Hafta sonundan itibaren tahliyeler için bombadırmanı yavaşlatan Rus ordusu yeniden saldırı pozisyonuna geçti.

Ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'e giden yol üzerinde bulunan Çerhiniv, doğudaki Harkov ve Sumi, Azak Denizi'ndeki liman kenti Mariupol, Rus askerleri tarafından kuşatıldığı belirtildi.

KONUTLAR KULLANILMAYACAK HALE GELDİ

Birçok hedefi bombalayan Rusya, yüzlerce sivil ve çocuğun ölümüne neden oldu. Bunun yanında Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki konutlar da ağır hasar alarak kullanılamayacak hale geldi.

'34 HASTANE VURULDU'

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak'ın şimdiye dek bin 500'den fazla konut, 34 hastane ve 202 okulun vurulduğunu dünyaya duyurdu.

Ülkelerine savaş açan Ruslar için ''21. yüzyılın barbarları'' ifadelerini kullanan Podolyak, vurulan bölgelerde elektrik, su ve ısınma bulunmadığını ifade ederek Rus ordusunun nasıl savaşacağını bilmediğini ancak sadece sivilleri öldürmekte iyi olduğunu aktardı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ SEKTEYE UĞRATTI

Sivil halka saldırmayı bir an bile bırakmayan Rusya, Ukrayna'daki birçok yerleşim alanını yerle bir ederek kullanılamaz hale getirdi. Hastanelerin vurulması sağlık sektörünü sekteye uğratırken, konutları vurulan vatandaşlar çeşitli sığınaklarda kalmak zorunda kaldı.