Petrol
102.84
2.93%
Euro
16.19
0.63%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
907.71
0.18%
Borsa
2092
0.61%
Bitcoin
583.296
1.08%
BTXN Coin
39.40
1.44%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Sakarya'da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu

    Bölgede son 1 yıl içerisinde 23 bin 924 konut satıldı. Konut satışlarında ise zirvede Karasu yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışları kapsamında istatistikleri açıkladı.

    İl il açıklanan konut satışlarında 2021 yılında Sakarya'da 23 bin 924 konut satışının gerçekleştiği görüldü.

    SON İKİ AYDA 3 BİN 276 KONUT SATILDI

    Satılan konutların 5 bin 682'si tatil beldesi olan Karasu'da gerçekleşirken, ocak ve şubat aylarında Sakarya'da 3 bin 276 konut satıldığı açıklandı.

    İstanbullular ve çevre illerin yaz ve kış tatillerinde sıkça tercih ettikleri kente, konut yatırımının da her geçen yıl arttığı görüldü.

    KONUT SATIŞI HER YIL ARTTI

    Bölgede 2013 yılında 18 bin 208 konut satılırken, sırasıyla 19 bin 441, 20 bin 727, 23 bin 152, 23 bin 457 şeklinde artmaya devam etti.

    Sakarya da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu #1

    SIFIR KONUTLARA İLGİ YOĞUN

    Sıfır konutlar, ikinci ele oranla daha çok satıldı. Sıfır olarak satılan konut sayısı 8 bin 579 olarak gerçekleşirken, ikinci el satılan konutların sayısı 7 bin 470 olarak kayıtlara geçti.

    Sakarya da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü

    Rusya, Avrupa Konseyi'nden çıktı
    Dünya

    Rusya, Avrupa Konseyi'nden çıktı

    Görüş Bildir