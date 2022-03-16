Sakarya'da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu

Sakarya'da en çok konut satılan ilçe Karasu oldu

Bölgede son 1 yıl içerisinde 23 bin 924 konut satıldı. Konut satışlarında ise zirvede Karasu yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışları kapsamında istatistikleri açıkladı.

İl il açıklanan konut satışlarında 2021 yılında Sakarya'da 23 bin 924 konut satışının gerçekleştiği görüldü.

SON İKİ AYDA 3 BİN 276 KONUT SATILDI

Satılan konutların 5 bin 682'si tatil beldesi olan Karasu'da gerçekleşirken, ocak ve şubat aylarında Sakarya'da 3 bin 276 konut satıldığı açıklandı.

İstanbullular ve çevre illerin yaz ve kış tatillerinde sıkça tercih ettikleri kente, konut yatırımının da her geçen yıl arttığı görüldü.

KONUT SATIŞI HER YIL ARTTI

Bölgede 2013 yılında 18 bin 208 konut satılırken, sırasıyla 19 bin 441, 20 bin 727, 23 bin 152, 23 bin 457 şeklinde artmaya devam etti.

SIFIR KONUTLARA İLGİ YOĞUN

Sıfır konutlar, ikinci ele oranla daha çok satıldı. Sıfır olarak satılan konut sayısı 8 bin 579 olarak gerçekleşirken, ikinci el satılan konutların sayısı 7 bin 470 olarak kayıtlara geçti.