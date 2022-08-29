Sakarya'da üretilen bu evler taşınıyor

Koronavirüs salgını sırasında izole tatil ön plana çıkınca talebi artan taşınabilir evler, Türkiye'nin her bir köşesine ve de ayrıca ihracata gönderiliyor.

Prefabrik evler bir merkezde üretiliyor. Tamamlandıklarında da uygun kara araçlarıyla kurulacakları adrese doğru yola çıkıyor.

Küçük ama küçük olmasına rağmen fonksiyonel özelliklere sahip evler, vatandaşlar tarafından talep görüyor. Bu O2 belgeli (trafiğe çıkış belgesi) taşınabilir evler (tiny house) ayrıca 8 ülkeye gönderiliyor.

Bağ ve bahçelerin evi

Bu evler, bağ ve bahçelerde kısa süreli yaşam alanı olarak değerlendiriliyor.

8 ülkeye ihracat yapılıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada imal edilen evlerden 200'ü ABD, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan ve Pakistan'a gönderildi. Evlere Orta Doğu'dan da talep var.





"O2 belgeli çekilebilen mobil evler üretiyoruz"

Fabrikanın sahibi Gül Korkmaz, salgın sürecinde insanların doğaya yöneldiğine, bu tür ürünlere talebin arttığına işaret ederek, "O2 belgeli çekilebilen mobil evler üretmeye başladık. İnsanlar bunu hem hizmet sektöründe hem de ev olarak kullanabiliyorlar. Bağ ve bahçelerde çok fazla kullanılıyor." dedi.

"4 kişilik bir aile için tasarlanıyor"

Korkmaz, 90 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, "Ayda 30 tiny house yapıyoruz, bunu 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Genelde 4 kişilik ailelerin konaklayabileceği rahat modeller tercih ediliyor. Çok değişik talepler var. Mobil sauna bile üretiyoruz." dedi.