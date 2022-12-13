Samsun konut projeleriyle şekilleniyor

Kentin 19 Mayıs ilçesinde 297 konut için çalışmaların yüzde 93'ü tamamlanırken, bölgeye sosyal konut projesiyle birlikte 380 konut daha yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında ülke genelinde çalışmalar devam ediyor.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştiren TOKİ, Samsunlulara yeni bir yaşam alanı sunuyor.

İHA'nın aktarımına göre; 19 Mayıs ilçesinde 297 konut için çalışmalar sürüyor.

"Komple bir yaşam alanı oluşturuluyor"

Yüzde 93'ü tamamlanan konutlara ilişkin son durumu aktaran 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hem dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak hem de mükemmel bir şekilde yaşama imkanı sağlayacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemizde Toplu Konut İdaresince yapımı devam eden projeye bir yenisi daha ekleniyor. Yüz Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde TOKİ tarafından çalışmalarına ilçemizin Yeşilova Mahallesi’nde bulunan, yaklaşık 120 dönüm TOKİ alanında başlanılan projede, 12 Haziran 2020’de kura ile belirlenen 86 metrekare 2+1 217 konut, 102 metrekare 3+1 80 konut olmak üzere toplamda 297 konut yer alıyor. 150 kişilik bir de caminin bulunduğu projede altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte komple bir yaşam alanı oluşturuluyor. Şu an için fiziki gerçekleşmenin yüzde 93 olduğu projede çalışmalar hızla devam ediyor.” dedi.

"380 konut daha yapılacak"

Topaloğlu, “Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde ilçemize kuralarının 14 Aralık 2022 Çarşamba günü çekileceği 380 konut daha yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a ve milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Proje ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.