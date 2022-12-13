Petrol
78.71
0.92%
Euro
19.6739
0.20%
Dolar
18.6483
0.06%
Altın
1.073
0.61%
Borsa
5240
0.90%
Bitcoin
330.801
3.06%
BTXN Coin
4.96
-1.78%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Samsun konut projeleriyle şekilleniyor

    Kentin 19 Mayıs ilçesinde 297 konut için çalışmaların yüzde 93'ü tamamlanırken, bölgeye sosyal konut projesiyle birlikte 380 konut daha yapılacak.
    • 13.12.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun konut projeleriyle şekilleniyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında ülke genelinde çalışmalar devam ediyor.

    Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştiren TOKİ, Samsunlulara yeni bir yaşam alanı sunuyor.

    İHA'nın aktarımına göre; 19 Mayıs ilçesinde 297 konut için çalışmalar sürüyor.

    "Komple bir yaşam alanı oluşturuluyor"

    Yüzde 93'ü tamamlanan konutlara ilişkin son durumu aktaran 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

    “Hem dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak hem de mükemmel bir şekilde yaşama imkanı sağlayacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemizde Toplu Konut İdaresince yapımı devam eden projeye bir yenisi daha ekleniyor. Yüz Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde TOKİ tarafından çalışmalarına ilçemizin Yeşilova Mahallesi’nde bulunan, yaklaşık 120 dönüm TOKİ alanında başlanılan projede, 12 Haziran 2020’de kura ile belirlenen 86 metrekare 2+1 217 konut, 102 metrekare 3+1 80 konut olmak üzere toplamda 297 konut yer alıyor. 150 kişilik bir de caminin bulunduğu projede altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte komple bir yaşam alanı oluşturuluyor. Şu an için fiziki gerçekleşmenin yüzde 93 olduğu projede çalışmalar hızla devam ediyor.” dedi.

    Samsun konut projeleriyle şekilleniyor #1

    "380 konut daha yapılacak"

    Topaloğlu, “Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde ilçemize kuralarının 14 Aralık 2022 Çarşamba günü çekileceği 380 konut daha yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a ve milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Proje ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

    Samsun konut projeleriyle şekilleniyor #2

    Samsun konut projeleriyle şekilleniyor #3


    İlayda Şeker: İsmail'e iki kere aşık oldum
    Magazin

    İlayda Şeker: İsmail'e iki kere aşık oldum

    Antalya'daki sel mağdurları için vergi ertelemesi
    Gündem

    Antalya'daki sel mağdurları için vergi ertelemesi

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir