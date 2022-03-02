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    Samsun’da Ocak ayında bin 558 konut satıldı

    TÜİK verilerine göre Samsun ve çevre illerinde TÜFE yüzde 54,92 olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 17:45
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    Samsun’da Ocak ayında bin 558 konut satıldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

    Açıklanan verilere göre Türkiye’de TÜFE yıllık yüzde 48,69 artarken aylık ise yüzde 11,10 arttı.

    Bu kapsamda Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede ise TÜFE yıllık yüzde 54,92, aylık yüzde 10,67 arttığı açıklandı.

    SAMSUN'DA OCAK AYINDA BİN 558 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

    İstatistiklere göre Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak dikkat çekerken; Samsun nüfusu 1 milyon 371 bin 274 kişi, Tokat nüfusu 602 bin 567 kişi, Çorum nüfusu 526 bin 282 kişi ve Amasya nüfusu 335 bin 331 kişi olarak paylaşıldı.

    Öte yandan Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satıldığı belirtildi. Bu konutlardan Samsun’da ocak ayı bazında bin 558 konutun el değiştirdiği açıklanırken çevre illerdeki Tokat’ta 428, Çorum’da 569 ve Amasya’da da 273 konut satıldı.

    Samsun’da Ocak ayında bin 558 konut satıldı #1

    OCAK AYINDAKİ İHRACAT ORANLARI BELİRLENDİ

    Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. Samsun’da ocak ayında ihracat 81,8 milyon dolar, ithalat 51,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Tokat’ta Ocak ayında ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum’da Ocak ayında ihracat 180 milyon dolar, ithalat 110,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’da Ocak ayında ihracat 13,2 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    Samsun’da Ocak ayında bin 558 konut satıldı #2


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