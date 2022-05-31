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    Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı

    Manisa’nın doğasını korumak adına başlatılan çalışmalarda, betonarme imalatlar tamamlanırken, mekanik ve elektronik montajlar başlatıldı.
    • 31.05.2022 - 09:12
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    Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarla Manisa’nın doğasını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

    Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı.

    55 milyonluk tesis montajına başlandı

    55 milyonluk tesiste, mekanik ve elektrik montajlarına başlandı. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de tesisi, İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan ve iki kurumda görevli kontrol mühendisleri ile birlikte inceledi.

    Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı #1

    Günlük 2 bin 800 metrekğp atıksu arıtılacak

    Günlük 2 bin 800 metreküp atıksu arıtımı yapılacak Sarıgöl merkeze yakın 17 kırsal mahallenin de faydalanacağı tesis, Gediz Nehri’nin temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel nitelikli atıksu arıtılacak.

    “Sarıgöl ve çevresi için önemli bir yatırım”

    Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Sarıgöl ilçemiz ve çevresi için büyük öneme sahip bir yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu ile ilçemizde hayata geçireceğimiz Atıksu arıtma tesisinde çalışmalar tüm hızıyla aksamadan sürüyor. Gediz ve Bakırçay Havzalarının, bereketli topraklarımızın korunması noktasında yürüttüğümüz proje ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakma hedefindeyiz. Yaptığımız yatırımlar sadece Manisa’mızı değil, Ege Bölgesi’ni de koruyacak nitelikte” dedi.

    Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı #2

    Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı #3

    Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde betonarme imalatlar tamamlandı #4


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