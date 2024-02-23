Sektör temsilcileri desteklerin kentsel dönüşümü hızlandırmasını bekliyor İstanbul'da kentsel dönüşüm destekleriyle ilgili karar, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Sektör temsilcileri de alınan kararı yorumladı.

AA

İstanbul'da riskli binaların dönüşünü için önemli bir adım atıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere yönelik açıklanan desteklerin özellikleri ve avantajları değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri de söz konusu desteklerin İstanbul'daki riskli konutların dönüşümü için çok önemli olduğunu belirterek, sürecin hızlanacağını anlattı.

Yarısı Bizden'in özellikleri

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında hak sahibine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin liraya ve diğer her bir iş yeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Hak sahibi, satış veya 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak pay satışı işlemiyle edineceği taşınmaz için payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilecek.

12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda ödeme

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak.

100 bin lira tahliye desteği

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde tahliye için bağımsız bölümde ikamet etmek/kullanmak şartıyla maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilebilecek.

"İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin konut dönüştü"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, kentsel dönüşümün halihazırda Türkiye'deki en kritik konu olduğunu belirterek, 2012'de kentsel dönüşüme dair çıkan yasa sonrası 2,2 milyon bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını söyledi. Bunun 800 bin adedinin İstanbul'da gerçekleştiğini ancak henüz istenilen mesafenin alınamadığını dile getiren Çekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nitekim İstanbul'da 600 bin bağımsız birimin dönüşümünü de en hızlı şekilde tamamlamamız gerekiyor. Megakentte 1,5 milyon riskli konut var. Bunun 600 bini önceliklendirilmeli. Mevcut düzenleme bu anlamda oldukça değerli. Nitekim deprem değil, çürük, sağlıksız, dayanıksız binalar insan hayatını riske atıyor. Ülkemize yapılacak en büyük iyilik bu yapı stokunun güçlendirilmesi olacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)