Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde zarar gören Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi yeniden inşa edildi. 52 dükkan ve 2 fabrikada hak sahipleri yeni iş yerlerine taşınmaya başladı.

11 Ağustos 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinda yaşanan sel felaketinin ardından iyi haberler gelmeye başladı.

Şiddetli yağışın şiddetini artırarak sele dönüşmesiyle bölge halkı adeta felaketi yaşamıştı.

65 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü bölgede, iyileştirme çalışmalarına başlanmıştı.

52 dükkan ve 2 fabrika yapıldı

Tüm hızırla devam eden çalışmalar kapsamında Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi yeniden inşa edilerek 52 dükkan ve 2 fabrika yapıldı.

Eylül ayında yapılan kura çekimiyle birlikte yeni dükkanlarını teslim alan hak sahibi esnaf, iş yerlerine taşınmaya başladı.

"Sanayi sitelerimiz örnek olacak"

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, geçen ay kuraları çekilen 54 iş yerinin teslimatının yapıldığını anlatan Atıcı, "Vatandaşlarımız şu anda taşınıyorlar. Bir yandan da faaliyetlerine başlayan dükkanlar mevcut. Tamamen çelik konstrüksiyon üzerine yapılan sanayi sitelerimiz örnek olacak şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız, bir yıl gibi kısa bir süre içinde dükkanlarına kavuşmuş oldu."

Selin vurduğu Bozkurt'ta esnaf yeni dükkanlarına kavuştu VİDEO







"Vatandaşımız fiyatlardan çok memnun oldu"

Yeni iş yerlerinin ödemelerinin de esnaf açısından uygun olduğunu aktaran Atıcı, "Kura çekimi sırasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu telefonla bağlanarak fiyatlarla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşımız fiyatlardan çok memnun oldu, hepsinin gözleri parlıyordu. Doksan metrekare bir dükkanın ödemesi 143 bin lira, iki yıl ödemesiz toplamda 10 yılda ödenecek. Vatandaşlarımız bundan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı ile yüzde 50 indirim yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Sanayimiz hurdalığa döndü"

AA'nın aktarımına göre; dükkana taşınan esnaf Cemal Aslan ise 22 yıldır ilçede mobilyacılık yaptığını dile getirdi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirten Aslan, "11 Ağustos'ta büyük bir sel yaşandı. Dükkanlarımız çamurla doldu. Adım atacak yer kalmadı. Makinelerimiz, dolaplarımız hepsi bitti. Sanayimiz hurdalığa döndü. İçinde adım dahi atılamıyordu." diye konuştu.

"Ödemeleri gayet güzel"

Yeni dükkanların çok güzel olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti: "Devletimizden Allah razı olsun, söz verdiği gibi sanayimizi yaptı. On numara, güzel dükkanlar oldu. Eskiye göre daha fazla dayanıklı dükkanlar oldu. Yeni dükkanımıza taşındık, memnunuz. Ödemeleri de gayet güzel. Devletimiz yardımcı oldu. Makul fiyatlarda, 2 yıl ödemesiz 8 yıla taksitlendirildi. Benim çalıştığım dükkan asma katıyla 180 metrekare. Ödemesi 8 yıllık 285 bin lira bir rakam çıktı. Bu rakama hiçbir şey değil." dedi.

"Hedefimiz eski istihdam sayısına ulaşmak"

Tekstil fabrikası sahibi Yusuf Yıldız da 2016 yılından beri tekstil işi ile uğraştığını ifade ederek, "Sel felaketi öncesi 98 personelimizle çalışıyorduk. Devletimiz fabrikanın güvenli olmadığından dolayı yıktı. Yerine daha iyi, daha modern bir fabrika teslim edildi. Şu an makineleri yerleştiriyoruz. Start için çok az zaman kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Hedefimiz eski istihdam sayısına ulaşmak ama ne kadar sürede olur bilemiyorum. Şu anda 40 kişi ile başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.