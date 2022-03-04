SGK Esenler'de 17 konutu satışa çıkaracak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul'daki konutları açık artırmayla satacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanı ile 17 konutu satışa çıkaracağını bildirdi.

Söz konusu gayrimenkuller İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alıyor.

SGK, taşınmazlar için satış ihalesi tarihinin 15 Mart 2022 tarihinde başlayacağını ve 18 Mart 2022 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

EN YÜKSEK FİYATI VEREN TAŞINMAZI SATIN ALACAK

Bu kapsamdaihalede belirtilen fiyatlar üzerinden başlayacak olan satışlarda en yüksek fiyatı veren kişi taşınmazı satın almaya hak kazanacak.

BELGELERİN SGK'YA TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Yayımlanan ilan kapsamında taşınmazlara sahip olmak isteyen kişilerin belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamış oldukları ihale dosyasını, satın almak istedikleri gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17.00’ a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu adresine teslim etmesi gerekiyor.

BURSA VE TEKİRDAĞ'DA ARSA SATIŞI YAPILACAK

Konut satışının yanı sıra SGK aynı zamanda Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçesi ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arsa satışı yapacak.