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    Silivri'de kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin konut inşa edilecek

    Volkan Yılmaz, "Şartlar uygun hale gelirse Silivri'de önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi başlayacak." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 09:18
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    Silivri'de kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin konut inşa edilecek

    Silivri'de yapılan mart ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bölgede devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Yılmaz; millet bahçesi, sokak iyileştirme faaliyetleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

    "FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

    TOKİ’nin Silivri’de 2 bin konutluk bir projeye başlayacağının müjdesini veren Yılmaz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmelerde kendisi bize Silivri’de TOKİ marifetiyle yapılacak sosyal konut arazileri üzerine çalışmamızı istedi. Genel müdürlerine de Silivri’de 2 bin konutluk bir proje başlatılması talimatını verdi. Konuyla ilgili bizim teknik ekibimiz bakanlık ekipleriyle birlikte bir çalışma yapıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm ile alakalı Silivri’de bir fizibilite çalışması yapılıyor. Şartlar uygun hale gelirse Silivri’de önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi başlayacak.” dedi.

    Silivri de kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin konut inşa edilecek #1


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