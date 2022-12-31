Cizre'de 2015-2016 yılında yaşanan çukur-barikat olaylarında teröristlerce evleri yıkılan vatandaşlar için tapu dağıtım töreni düzenlendi.

Türkiye genelinde farklı projelere imza atarak vatandaşları ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu kez terör mağdurları için harekete geçti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yılında yaşanan çukur-barikat olaylarında, PKK'lı teröristler, bölge halkının evlerine zarra vermişti.

2 bin 87 konut inşa edildi

Bunun üerine TOKİ eliyle hayata geçirilen evler, hak sahiplerine teslim edildi.

Mağdur olan vatandaşlar için 3 bin 87 konut, 204 iş yeri yapıldı.

Tapular teslim edildi

Öte yandan PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yapılan modern binaların tapuları çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; Cudi, Bozalan ve Dirsekli köyünde yapılan 908 konut ve 204 iş yerinin tapuları törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

Şırnak'ta bin 112 terör mağduru tapularına kavuştu VİDEO



"İcraatlar ile konuşuruz"

Cizre'de kültür merkezinde düzenlenen tapo dağıtım töreninde konuşan Vali Bilgin, "Biz sözlerle değil, icraatlar ile konuşuruz. Biz lafla değil, gerçeklerle konuşuruz. Biz, katledilen vatandaşlarla değil, yaptığımız eserlerle konuşuruz.” dedi.

"Vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamını sürdürecek"

Bu bölgenin insanının kırk yıldır çok ciddi acılar yaşadığını ve çok ciddi sıkıntılar çektiğine vurgu yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Çok şükür ki bugün hem ülkemizin güçlü devlet geleneği hem ortaya koyduğu irade hem de bu toprakların güvenliğinin sağlanması ile birlikte gerçek kaynaklarını halkı için kullanan devlet iradesinin ortaya koyduğu irade ile birlikte artık o eski günleri arkada bıraktık ve bundan sonraki süreçte de buradaki vatandaşlarımız geçmiş kırk yıla inat bundan sonraki süreçte inşallah huzur içerisinde, güven içerisinde ama önemlisi de vefa içerisinde bu bölgede yaşamını sürdürecekler." şeklinde konuştu.

Teröristlere seslendi

Bilgin, "Şırnak'ın dağlarında veya farklı yerlerde olan teröristlere sesleniyorum ki dağlarda 24 terörist kalmış. Bu dağlardaki teröristlere sesleniyoruz biz onları öldürmek istemiyoruz. Gelin sizler annenizin, babanızın yanında ve evinde hayatınızı idame ettirin. Ama ne olursa olsun biz devlet olarak her zaman bu yörenin halkının asli unsur olan Kürt halkının, Kürt olarak burada özgür bir şekilde yaşaması içinde her türlü şartları sağlayacağız ve bu güzel evlerde onların ana sütü helal hakkı olduğu gibi belirterek onlara tapu teslim törenini yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Bin 112 kişiye tapu verildi

Yapılan konuşmaların ardından terör mağduru bin 112 vatandaşa tapuları verildi.