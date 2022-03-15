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    Site ve apartmanda yapılması yasak olan davranışlar

    Her apartman ve sitenin belli başlı kuralları bulunuyor. Bu kurallara uyulmaması durumunda ceza ile karşılaşmak mümkün olabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 14:30
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    Site ve apartmanda yapılması yasak olan davranışlar

    Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle birçok insan evde daha sık vakit geçirmeye başladı.

    Bu durum apartman ve site içerisinde anlaşmazlıkların artmasına neden oldu.

    Kalabalık yaşam alanlarında yaşanan sorunlar ve şikayetler arasında ilk sırayı komşu gürültüsü alırken, balkondan halı çarpmak, kapının önüne çöp ve ayakkabı koymak gibi durumlar tartışma yaratan konular arasında yer aldı.

    SORUN MAHKEMEYE TAŞINIYOR

    Kişinin sahip olduğu haklar bir başkasının hakkına müdahale etmesiyle sona edebiliyor. Bu kapsamda anlaşmazlıkların yaşanmasıyla ve kurallara uyulmaması sorunun mahkemeye taşınmasına neden oluyor.

    Site ve apartmanda yapılması yasak olan davranışlar #1

    KAT MÜLKİYETİ KANUNU

    634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

    SULK HUKUK MAHKEMESİ'NE BAŞVURU YAPILABİLİR

    Yasak olan davranışların yaşanması durumunda ilk olarak yönetimle toplantı yaparak apartman içerisindeki huzurun sağlanması adına ortak karar alınabilir.

    Ardından sorunun devam etmesiyle zabıtaya haber verilebilir; tüm yaşananlara ve alınan karara rağmen devam eden davranışlar sonucunda bağlı olunan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılmalıdır.

    Site ve apartmanda yapılması yasak olan davranışlar #2


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