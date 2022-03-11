Sitelerde otopark kullanım önceliği

Apartmanlarda ve site sakinleri arasında çıkan anlaşmazlıklardan biri de hiç şüphesiz otopark kullanım önceliği.

Aparmanlarda ve sitelerde yaşayanlar arasında ortak kullanım alanları üzerinde sıkça sorunlar çıkıyor.

Otoparksız yapılarda yaşayan araç sahipleri ara sokaklarda yer bulma sorunu yaşarken, yeni binalarda ise otopark yerleri büyük bir tartışma konusu yaşatıyor.

OTOPARKLAR ORTAK ALANA GİRİYOR

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre otoparklar, ortak alan olarak ifade ediliyor. Kat malikleri bütün ortak yerlere, ‘arsa payları oranında’ ortak mülkiyet hükümlerine göre malik oluyor.

ARSA PAYI ETKİLİ OLUYOR

Yeterli otopark alanı olmaması durumunda arsa paylarına göre dağılım yapılabilmektedir. Daha çok arsa payı sahibi olan kat maliklerine tek tek otopark alanı ayrılırken, daha düşük pay sahiplerine ise ortak alan tahsis edilebiliyor.

Kat Malikleri Genel Kurulu'nda otopark alanlarına dair yapılan tüm değişiklikler uygulansa da dava açılarak bu değişikliklerin iptal edilmesi de mümkündür.

MİSAFİR ARAÇ

Site ve apartmanlarda yer alan bir diğer sorun ise otoparka misafir araç kabul edilip edilmediği. Bu sorunun yanıtı da yönetim planında yer alıyor. Giriş yönünde bir madde bulunduğunda misafir araçları otoparka kabul edebilirken, yasaklanıyorsa, misafir aracının girmesi mümkün olmuyor.

BİRDEN FAZLA ARACI OLANLAR

Birden fazla aracı olanların otoparkları nasıl kullanacağı konusunda arsa payı ve yönetim planında alınan kararlar etkili. Eğer daire sahibinin arsa payı oranında birden fazla araçlık otopark yeri varsa (3+1 dairelere 2 araçlık yer veriliyor), diğer site sakinleri bu kullanıma engel olamaz.