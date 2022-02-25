Sivas’ta bin 691 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi

2021 yılının son çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı Sivas'ta 294 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının ekim-aralık aylarına ilişkin ‘Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı.

Bu kapsamda birçok il, kendi bünyesinde belediyeler tarafından binalara verilen yapı ruhsatı verilerini duyurdu.

294 BİNAYA YAPI RUHSATI VERİLDİ

2021'in son çeyreğinde Sivas'a 294 binaya yapı ruhsatı verildi. Binalarda bulunan daire sayısı ise 2 bin 74 olarak kayıtlara geçti.

Bölgede yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 532 bin 121 metrekare olarak açıklanırken bunun 290 bin 257 metrekaresini konut kullanım alanı, 116 bin 376 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 125 bin 488 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

BİN 691 DAİREYE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLDİ

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. İstatistiklere göre 2021’in son çeyreğinde Sivas’ta toplam bin 691 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi.

32 BİN 32 METREKARESİ KONUT DIŞI KULLANIM ALANINA AİT

Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüz ölçümü 346 bin 949 metrekare iken bunun 236 bin 258 metrekaresini konut kullanım alanı, 32 bin 32 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 78 bin 659 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti.



