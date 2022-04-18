Sivas'ta mart ayında konut satışı arttı

TÜİK verilerine göre yurt genelinde konut satışı 134 bin 170 olurken, Sivas'ta geçen yıla oranla artışın yaşandığı satış sayısı 662 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı konut satış verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Sivas'ta 2021 yılının Mart ayında 607 konut satılırken, bu yıl 662 konut satıldı.

Bu konutlardan 149'unun sıfır olduğu açıklanırken, 513'ünün ise ikinci el satış olduğu belirlendi.

Yurt genelinde 134 bin 170 konut satıldı

Bir diğer yandan ise yine TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satıldı.

Bu bağlamda Erzurum'da 2022 Mart ayında 304 konut satışı gerçekleşirken, Samsun'da 2 bin 233, Balıkesir'de 2 bin 946, Çanakkale’de bin 35, Karabük'te 344, İzmir'de 8 bin 51 konut satıldı.



