1991 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kalan ve evlendiği günden bu yana ev hayali kuran Hüseyin Güler'in adı kurada çıktı.

Sosal konut projesinde kura çekimi hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Şimdilerde dördüncü etap kura heyecanı yaşanmaya başladı.

Sivas'ta kura heyecanı

Sivas'ta yapılacak olan 2 bin 706 konuttan 6 ilçe için belirlenen konutların 2'nci gün kurası çekildi.

Zara, Gürün, Gemerek, Divriği ve İmranlı ilçelerindeki sosyal konutların sahipleri belirlendi. Kurada engelli ve emekli başvurularına öncelik verildi.

Engelli vatandaşın hayali gerçek oldu

DHA'nın aktarımına göre; 1991 yılında geçirdiği traktör kazasından sonra idrar yollarının patlaması sebebiyle engelli kalan ve halen kiracı olarak yaşayan Hüseyin Güler'in ev sahibi olma hayali gerçekleşti.

Sivas'ta TOKİ kura çekiminde 20 yıllık ev hayali gerçek oldu VİDEO



"Eşimle evlendik evleneli kiracıyız"

Eşiyle kura çekilişini takip ederken ismi ilk sırada okunan ve 20 yıllık hayali gerçeğe dönen Güler, "Bu mutluluk tarif edilemez. İnanın halen içimiz ürperiyor. Kelimelere sığamayacak bir duygu. Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah, bu duyguyu herkese nasip etsin. Rüyalarda bile düşünülmeyecek bir olay. Eşimle evlendik evleneli kiracıyız. Her zaman bir ev hayalimiz vardı. Böylesi bir projenin yapılması da bizim için umut oldu. Binlerce şükürler olsun ilk çekiliş, ilk kazanan ben oldum." dedi.

"Bir evimiz olsun çok istedik"

Emekli kategorisinde ev sahibi olan Nacar Özbek Karakuş da, "Yıllardır eşimle birlikte ev sahibi olmanın hayalini kuruyorduk. Ancak eşim rahmetli oldu. Keşke hayatta olsaydı. Bir evimiz olsun çok istedik. Şükürler olsun şimdi nasip oldu. Allah evi olmayan herkese de nasip etsin." diye konuştu.

Kentte 2'nci günü tamamlanan kura çekimlerinin yarın yapılacak son oturumuyla hak sahipleri evlerine kavuşacak.