Sivas'ta TOKİ kura çekiminde duygusal anlar yaşandı

Kentte inşa edilecek 2 bin 706 konut için yapılan kura çekiminde, 15 yıldır ev hayali kuran Gülfidan Altun'un hayali gerçek oldu. Genç kadın kurada adı çıkınca gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal konut projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor...

13 Eylül’de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde başvuruların tamamlanmasıyla kura çekim sürecine girildi.

Dar gelirli ailelere adeta nefes olan proje kapsamında ilk 3 etapta kuralar çekildi.

İlk 3 etapta 62 bin 928 kişi belirlendi

Bu kapsamda ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Kura heyecanı için dördüncü etaba geçildi. Büyük heyecan yaşayan vatandaşlara kura çekimini yerinde izleme imkanı sunuldu.

15 yıllık hayali gerçek oldu

Salonları dolduran vatandaşlar, büyük bir umutla isimlerini duymayı bekledi.

Son olarak Sivas'ta yapılacak olan 2 bin 706 konuttan 6 ilçe için belirlenen konutların kurası çekildi.

Kura çekimlerinde ilk olarak engelli ve emekli başvurularına öncelik verildi.

DHA'nın aktarımına göre; 8 yıl önce İstanbul'da kirada oturduğu evi yanan ve Sivas'ın Yıldızeli ilçesine taşınan Gülfidan Altun'un 15 yıllık hayali de gerçek oldu.

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"Bir evim olsun çok istiyordum"

Evli, 4 çocuk annesi Altun, isminin çıktığını duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Altun, "Allah bizim başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Ben bunu çok istiyordum. 15 yıllık evliyim. Bir evim olsun çok istiyordum. Kuru yerde de oturmaya razıydım. Çok mutlu oldum. Ben İstanbul'da oturuyordum. Orada oturduğum ev yandı. Daha sonra buraya taşındım. Rabbim bana şükürler olsun bugünü gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum." dedi.

3 gün sürecek

Engelli kategorisinden ev sahibi olan Hasan Saraç ve İbrahim Tüfekçi de ev sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte TOKİ'nin kura çekimleri 3 gün boyunca devam edecek.



















